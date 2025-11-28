İstanbul'da hafta sonu alarmı: AKOM uyardı! Kuvvetli sağanak yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti bekleyen yoğun bulutlu hava koşulları ile birlikte başlayacak sağanak yağışların, özellikle belirli bölgelerde kuvvetli olma ihtimaline karşı İstanbulluları dikkatli olmaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı faaliyet gösteren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu yaşanacak hava şartlarına ilişkin önemli bir uyarı metni yayımladı. Söz konusu duyuruda, İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bilgisi paylaşıldı.

HAFTA SONU HAVA KOŞULLARI VE SICAKLIK TAHMİNİ

AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, İstanbul'un hafta sonuna yoğun bulutlanma ile giriş yapacağı ifade edildi. Yağışların, bilhassa kentin bazı kısımlarında kuvvetli şekilde görülebileceği detayı vurgulandı. Meteorolojik öngörülere göre, İstanbul semalarında hafta sonu boyunca çoğunlukla bulutlu bir atmosferin etkili olması, yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin aralıklarla yaşanması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının da bu dönemde 15 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi, yaşanması muhtemel bu olumsuz hava şartlarına karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirterek uyarısının altını çizdi.

