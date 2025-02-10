İstanbul’da kar yağışı başlıyor, İBB vatandaşları uyarıyor

Yapılan açıklamada, AKOM verilerine dayalı olarak İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının ve yağışların Çarşamba öğle saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İBB, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sahada aktif olacağını duyurdu. Belediye, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, şahsi araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmelerini ve acil durumlar için ALO 153 ile iletişime geçmelerini istedi.