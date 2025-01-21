İstanbul'da Metrobüs kazası: Boğaz Köprüsü kapatıldı

İstanbul'da bir metrobüs bariyerleri aşarak 4 otomobile çarptı. Kaza sonucunda kara yolu kapatıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da Metrobüs kazası: Boğaz Köprüsü kapatıldı
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Şişli Zincirlikuyu durağında hareket halindeki bir metrobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp D-100 kara yoluna girdi. Metrobüs, kara yolunda seyir halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kara yolunun kapanmasına neden oldu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru trafik akışı tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak araçlarda önemli hasar meydana geldi. Ekiplerin araçları kara yolundan kaldırmasının ardından, yol temizlendi ve trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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