İstanbul'da Metrobüs kazası: Boğaz Köprüsü kapatıldı

Şişli Zincirlikuyu durağında hareket halindeki bir metrobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp D-100 kara yoluna girdi. Metrobüs, kara yolunda seyir halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kara yolunun kapanmasına neden oldu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru trafik akışı tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak araçlarda önemli hasar meydana geldi. Ekiplerin araçları kara yolundan kaldırmasının ardından, yol temizlendi ve trafik akışı normale döndü.

