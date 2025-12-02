İstanbul’da panik: 13 katlı bir sitenin restoranında yangın çıktı

İstanbul Başakşehir’de 13 katlı bir sitenin ikinci katındaki restoranda çıkan yangın nedeniyle binayı saran dumanlardan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken restoranda hasar oluştu.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir sitede saat 21.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Sitenin ikinci katındaki restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen yoğun duman, havalandırma boşluğunu takip ederek binanın üst katlarına kadar ulaştı.

Duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar camlara çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalanlar güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

