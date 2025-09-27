İstanbul'da patlama! Bahçelievler’de dumanlar yükseldi
İstanbul Bahçelievler’de bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.
Çıkan yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı