İstanbul'da patlama! Bahçelievler’de dumanlar yükseldi

İstanbul Bahçelievler’de bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul'da patlama! Bahçelievler’de dumanlar yükseldi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Çıkan yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

CHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktıCHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktıSiyaset
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüŞarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul patlama bahçelievler
Günün Manşetleri
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
Çok Okunanlar
Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Bu rakamı gören bir daha düşünür! Bu rakamı gören bir daha düşünür!
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor