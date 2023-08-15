İstanbul'da PYD/YPG'ye darbe vuruldu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'ye yönetil operasyon gerçekleştirildi. 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PYD/YPG'ye darbe vuruldu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da PYD/YPG'ye darbe vuruldu: 7 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Aramalarda şüphelilerin terör örgütünün dijital materyalleriyle örgütsel dokümanlarında fotoğrafları olduğu tespit edildi. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak tespit edilen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

# istanbul terör operasyonu # PYDYPG
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