İstanbul'da sular çekildi, mandalalar kurumuş gölde ki yeşilliklerle beslendi!

İstanbul'u etkili olan sıcak hava nedeniyle mega kentteki su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy barajını besleyen gölet kurudu. Göletin kuruması ile ilginç bir olay ortaya çıktı.

İstanbul'da sular çekildi, mandalalar kurumuş gölde ki yeşilliklerle beslendi!
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Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken suların çekilmesi nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

İSTANBUL'DA SULAR ÇEKİLDİ, MANDALALAR KURUMUŞ GÖLDE Kİ YEŞİLLİKLERLE BESLENDİ!

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul'da da etkisini sürdürüyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün geçtikte düşüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı'nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96'ya düştü. Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet ise tamamen kurudu. Suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu. Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken göletin kuruması nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

İstanbul barajları alarm veriyor! Baraj doluluk oranları ne kadar? Su seviyesi ne durumda? İşte İSKİ'nin son verileri!İstanbul barajları alarm veriyor! Baraj doluluk oranları ne kadar? Su seviyesi ne durumda? İşte İSKİ'nin son verileri!Gündem
# kuraklık # Gölü # hava sıcaklıkları # Manda
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