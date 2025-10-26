İstanbul'da sürücüler dikkat! O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!

İstanbul Valiliği, kent sakinlerini ve sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Bugün gerçekleştirilecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla, etkinlik güzergahı üzerinde bulunan bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.

KAPATILACAK YOLLAR VE SAATLER

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek trafik düzenlemesi kapsamında kapatılacak yollar ve saatleri şu şekilde belirlendi:

Saat 08.00’den Etkinlik Bitimine Kadar: Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Saat 00.00’dan Etkinlik Bitimine Kadar: Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapatılacak yolları kullanmak isteyen sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Valilik açıklamasında, sürücülerin Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı'nı alternatif olarak kullanabilecekleri belirtildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DİKKAT!

Valilik ayrıca, kapatılacak yollar üzerindeki park yasağına da dikkat çekti. Açıklamada, saat 07.00 itibarıyla kapatılacak yollar üzerinde park halinde bulunan araçların emniyet ekipleri tarafından kaldırılacağı bildirildi.