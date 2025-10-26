İstanbul'da sürücüler dikkat! O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!

İstanbul Valiliği, bugün düzenlenecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok önemli caddenin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Etkinlik bitimine kadar sürecek kapatmalar için alternatif güzergahlar da belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da sürücüler dikkat! O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
Yayınlanma:

İstanbul Valiliği, kent sakinlerini ve sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Bugün gerçekleştirilecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla, etkinlik güzergahı üzerinde bulunan bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.

KAPATILACAK YOLLAR VE SAATLER

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek trafik düzenlemesi kapsamında kapatılacak yollar ve saatleri şu şekilde belirlendi:

Saat 08.00’den Etkinlik Bitimine Kadar: Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Saat 00.00’dan Etkinlik Bitimine Kadar: Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapatılacak yolları kullanmak isteyen sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Valilik açıklamasında, sürücülerin Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı'nı alternatif olarak kullanabilecekleri belirtildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DİKKAT!

Valilik ayrıca, kapatılacak yollar üzerindeki park yasağına da dikkat çekti. Açıklamada, saat 07.00 itibarıyla kapatılacak yollar üzerinde park halinde bulunan araçların emniyet ekipleri tarafından kaldırılacağı bildirildi.

Valilik düğmeye bastı! İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!Valilik düğmeye bastı! İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!Gündem
Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! MGM'den 26 Ekim için kritik uyarılar: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! MGM'den 26 Ekim için kritik uyarılar: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!Yurt
istanbul yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!
Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?
“Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor”
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Çok Okunanlar
Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı!
Zamlar ve indirimler derken... Zamlar ve indirimler derken...
Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne? Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne?
İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı! İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!
O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı! O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!