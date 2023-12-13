İstanbul'da Taksici Denetimi! Taksicilere Para Cezası Kesildi

İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısa mesafede yolcu ve turist seçilmesi ile taksimetre açılmaması gibi şikayetler üzerine taksicileri denetledi.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicileri kontrol ederken Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında araçlar durduruldu.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmadığı ve evrakı eksik olduğu belirlenen taksicilere para cezası kesildi.