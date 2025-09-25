İstanbul’da taksici skandalı: Kredi kartından çekilen paraya inanamayacaksınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) toplandı. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlık etti.

Gündemde turist yolculardan fazla ücret alan taksiler vardı. Emniyet birimlerinin şikâyetleri ve görüntülerin incelenmesi sonucunda, bazı taksi sürücülerinin haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiği tespit edildi.

TURİSTİN KARTINDAN 400 BİN LİRA ÇEKTİ

Skandal olaylar arasında en dikkat çekeni, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira çekmesi oldu. Bir başka taksi sürücüsünün ise turistin kartından 36 bin lira çektiği belirlendi.

UKOME toplantısında yapılan oylama sonucunda, turistlerden fazla ücret alan taksi sürücülerinin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

TAKSİCİLERE ZORUNLU YENİ EĞİTİM

Toplantıda ayrıca taksi taşımacılarının disiplin süreciyle ilgili yeni bir düzenleme de karara bağlandı. Buna göre, taksi şoförleri aldıkları ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin bir defada 30 gün veya bir yıl içinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim almak zorunda kalacak.

İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek eğitim 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak. Eğitim kapsamında sürücülere mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş teknikleri ve yabancı dil gibi konularda ders verilecek. Eğitim sonunda sınav yapılacak ve başarılı olmayan sürücüler görevlerine dönemeyecek.

Toplantıda ayrıca taksicilere yönelik 1019, sürücülere yönelik ise 707 ceza kararı alındı. Ceza nedenleri arasında taksimetre açmamak, yanlış park, araçta sigara içmek, yetersiz ehliyet ve alkol kullanmak gibi ihlaller yer aldı.