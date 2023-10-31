İstanbul'da Tam 7 İlçede Sular Saatlerce Kesik Olacak! İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı? 31 Ekim'de Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün İstanbul'da çeşitli çalışmalar kapsamında ya da arızalar nedeniyle suyun kesilmesine neden olur. Su kesintisi yaşanacak ilçeler önceden İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulur. 31 Ekim 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

31 EKİM 2023 GÜNÜ İSTANBULDA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Atatürk, Boğazköy İstiklal, Mareşal Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Yunus Emre mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Su kesintisi 14.00'e kadar devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE:

Kartaltepe ve Tevfikbey mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Su kesintisinin 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

SARIYER:

Cumhuriyet, Kireçburnu ve Tarabya mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi yapılacak. Arıza çalışmasının saat 14.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

SİLİVRİ:

Cumhuriyet Mahallesinde içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintinin 13.00 civarı bitmesi bekleniyor.

SULTANGAZİ:

50. Yıl Mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanacak. Kesinti saat 11.00 civarı bitecek.

TUZLA:

Tepeören Mahallesinde saat 13.00'e kadar içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası suyun kesilmesine neden olacak.

ÜSKÜDAR:

Ferah Mahallesinde yaşanan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Arıza saat 13.00'e kadar devam edecek.