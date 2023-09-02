İstanbul'da toplu taşıma kullanacaklar dikkat! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı o duraklar arası çalışacak

İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından Kabataş-Bağcılar tramvayı, yarın tüm duraklarda hizmet vermeyecek. Ray yenileme çalışmalarının yapıldığı hatta tramvay, Kabataş ve Bağcılar istasyonları arasında çalışacak.

İstanbul'da toplu taşıma kullanacaklar dikkat! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı o duraklar arası çalışacak
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İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda çalışma yapılacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güvenli ve konforlu yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da toplu taşıma kullanacaklar dikkat! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı o duraklar arası çalışacak - Resim : 1

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAYI KABATAŞ-GÜNGÖREN ARASINDA HİZMET VERECEK

Çalışmalar kapsamında yarın saat 10.00'dan sefer bitimine kadar hattın Kabataş ve Güngören istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz mekik seferler gerçekleştirileceği ve çalışmaların saat 01.00'e kadar süreceği aktarıldı.

Öte yandan, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 16.00 ila 20.00 saatleri arasında sefer yapılamayacağı açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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