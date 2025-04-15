İstanbul’da tramvay seferlerine bakım düzenlemesi: 3 istasyon tek peron
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda yarın gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle üç istasyonda tek peron hizmeti verilecek. Seferler ise geçici süreyle 12 dakikada bir yapılacak.
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İstanbul’un yoğun hatlarından biri olan T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yarın planlanan bakım çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında yolculara tek peron üzerinden hizmet verilecek.
SEFER ARALIKLARI 12 DAKİKAYA ÇIKIYOR
Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çalışmaların bir gün süreceği belirtildi. Bu süre zarfında tramvay seferleri 12 dakikada bir gerçekleştirilecek. Bakım nedeniyle yolcuların sefer saatlerini önceden kontrol etmeleri ve istasyonlardaki yönlendirmelere dikkat etmeleri istendi.