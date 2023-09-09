İstanbul'da ulaşım ücretsiz! İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla ilgili hazırlıklar ve önlemleri açıkladı.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ! İSTANBUL İÇİN ALINAN KARAR NE?

2023 - 2024 eğitim - öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25.243.334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181 bin 831 öğretmenin görev yapacağı İstanbul'da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle;

Kreş: 176.580

Anaokulu: 195.392

İlkokul: 951.569

Ortaokul: 837.056

Lise: 761.499

06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise pazartesi 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını açıkladı. İBB'den yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.