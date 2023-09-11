İstanbul'da vatandaşa çamurlu su şoku! Evlerin musluklarından resmen çamur aktı

Riskli binalar, yağan her yağmurda yaşanan sel felaketi derken çilesi bitmeyen İstanbullu bu kez de çeşmelerinden akan çamurlu suyla karşılaştı.

Ümraniye'de 10 Eylül pazar günü yaşanan su kesintisi yerini akan çamurlu suya bıraktı.

Pek çok kişinin evde olduğu ve okulların açılmasına bir gün kala hazırlıkların yoğun olduğu bir günde yaşananlar vatandaşı daha da sıkıntıya soktu.

VATANDAŞLAR ÇAMURLU SUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süredir sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Çağrılarına yanıt bulamayan yüzlerce vatandaş çeşmelerinden akan çamurlu suyun görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada ise "Çalışmadan kaynaklı olarak şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşanmıştır. Kısa bir süre içerisinde su normal rengine dönüşecek olup endişe gerektirecek bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.