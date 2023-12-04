İstanbul'da Yağmur Ulaşımı Vurdu! Haftanın İlk İş Gününde Yoğunluk Yaşanıyor

İstanbul'da yağan sağanak yağmur ulaşımda sıkıntılar yarattı. Haftanın ilk iş gününde toplu ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

İstanbul'da Yağmur Ulaşımı Vurdu! Haftanın İlk İş Gününde Yoğunluk Yaşanıyor
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İstanbul'da haftanın ilk iş günü ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken araç trafiği nedeniyle de trafik kitlendi.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden duraklara ulaşmaya çalışan yolcular kalabalık oluşturdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki deniz yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

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