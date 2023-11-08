İstanbul'da Yangın Paniği! Başakşehir'deki Yangına Müdahale Ediliyor

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Sanayi sitesindeki bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

İstanbul'da Yangın Paniği! Başakşehir'deki Yangına Müdahale Ediliyor

İstanbul Başakşehir'de yangın paniği yaşanıyor. Yangın, İkitelli'de, Aykosan Sanayi Sitesi Çarşı A Blok Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin en üst katında meydana geldi. Ayakkabı yapımında kullanılan ham maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek iş merkezinin üst katını sararken yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken gittikçe büyüyen yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının sabah saatlerinde başlaması dolayısıyla yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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