İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi, Kartal ilçesindeki Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi oldu.

Caddede aynı yönde ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki 34 TZ 3938 plakalı otomobil, Merve Ç'nin kullandığı 34 RY 1908 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FKL 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Mehmet Y. ile yanındaki Yunus Y. ve Semra T. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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