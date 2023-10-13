İstanbullular Dikkat: Çok Sayıda İlçede Su Saatlerce Kesilecek! 13 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından belirtilen su kesintileri İstanbul'da yaşayan çok sayıda insanın ortak problemidir. Bu nedenle insanlar su kesintilerine dair önlem almak isterler. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi de bu kesintileri önceden açıklayarak önlem alınmasını kolaylaştırır. İşte 13 Ekim 2023 günü İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre su kesintisi yaşanacak ilçeler...

13 EKİM GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ESENYURT:

Koza Mahallesinin etkileneceği kesintinin 11.30'da bitmesi bekleniyor.

EYÜPSULTAN:

Alibeyköy, Karadolap ve Çırçır mahallelerinin etkileneceği su kesintisinin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

GAZİOSMANPAŞA:

Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde gerçekleşen su kesintisinin saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor.

MALTEPE:

Başıbüyük ve Zümrütevler Mahallelerinin etkileneceği su kesintisinin saat 18.00 civarı bitmesi bekleniyor. Kesinti Ayedaş Enerji Kesintisinden kaynaklanıyor.

SARIYER:

Rumelifeneri mahallesinin etkileneceği kesinti 12.30'a kadar sürecek.