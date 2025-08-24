İstanbullular dikkat! Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatılan yollar…

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kutlamalar ve prova programı kapsamında 24 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bazı ana arterlerin ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” kapsamında bu iki günde yolların 05.45 itibarıyla program bitimine kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR

Valiliğin duyurusuna göre trafiğe kapatılan yollar şunlar oldu:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

İstanbul Valiliği, sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergahları da duyurdu. Buna göre trafiğe açık olacak yollar; “Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu” olarak açıklandı.