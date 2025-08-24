Mourinho galibiyet sonrası konuştu: Burada teknik direktör olmak daha zor

“TAKIM SAĞLAM PERFORMANS SERGİLEDİ”

Mourinho, sahada özellikle Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek’in etkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım sağlam performans sergiledi. Çağlar ikili mücadelelerin yüzde 100’ünü kazandı. İsmail de aynı şekilde top kazandıktan sonra temiz oynadı. İki futbolcu da çok iyilerdi, bundan dolayı mutluyum.”

“TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM”

Kaleci transferiyle ilgili soruya Mourinho,

“Transfer pazarıyla ilgili burada asla konuşmuyorum. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Dolayısıyla yorum yapmıyorum.” yanıtını verdi.

“ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK”

Takımın hücum performansını değerlendiren Mourinho,

“Buna daha fazla katılıyor olamam. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. 4-5 gol atabilirdik. İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Çok daha fazla gol atabilirdik. 4. golün VAR protokolünü bilmiyorum. Bence çok fazla pozisyon ürettik.” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’YE KARŞI POZİTİF DUYGUM VAR”

Rakiple ilgili düşüncelerini de paylaşan Mourinho:

“Bugünkü farkı oluşturan şey İsmail’in oynaması değildi. Farkı oluşturan şey rakibimiz Benfica değil, Kocaeliydi. Kocaelispor’a çok pozitif duygular besliyorum. Onlara karşı yardımcı hoca olarak maç yaptım. Çok iyi organize olmuş bir takım. Taraftarlarının destekleri harika. Benfica Şampiyonlar Ligi takımı. Kocaeli ise geçen yıl 1. Lig takımıydı. Farkı oluşturan şey takımlar arasındaki fark. Süper Lig’de kalmak için savaşacaklar.”

“BURADA TEKNİK DİREKTÖR OLMAK DAHA ZOR”

Türkiye’de teknik direktörlük yapmanın farklılıklarıyla ilgili soruya ise Mourinho,

“Burada teknik direktör olmak daha zor. Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi.”

dedi.