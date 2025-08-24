Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens futbolu bıraktı

Galatasaray’ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı. Belçikalı yıldız, yeni bir meydan okumanın zamanının geldiğini söyledi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Belçikalı oyuncu, memleketi Leuven’de düzenlenen Marktrock Festivalinde sahneye çıkarak futbol yaşamına resmen veda etti. Mertens açıklamasında,

“Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi.”
ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Son olarak Galatasaray forması giyen Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Haziran ayında Türkiye’den ayrılan yıldız futbolcu, taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

