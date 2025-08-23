Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği’nden Halit Yukay açıklaması

Balıkesir Valiliği, iş insanı Halit Yukay’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Balıkesir Valiliği, 19 gündür kayıp olan iş insanı Halit Yukay ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

“4 Ağustos 2025 günü saat 15.10 sularında GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan Halit YUKAY (43) isimli şahsı arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalar sırasında muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında Türk bayraklı AREL 7 isimli ticari kuruyük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve deliller tespit edilmiş, bahse konu gemi kaptanı olan C.T. (E-61) isimli şahıs 10 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı unsurlar tarafından yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos 2025 günü saat 19.00 sularında Halit YUKAY isimli kazazedenin cansız bedeni olduğu değerlendirilen bir ceset, dalgıçların envanterinde bulunan YTS ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilmiştir.

Kazazedenin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

