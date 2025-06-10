İstanbullular, dikkat: Yarın 14 saat boyunca su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı ana hatlarda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbullular, dikkat: Yarın 14 saat boyunca su kesintisi uygulanacak
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İSKİ’den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları yapılacağı belirtildi. Ayrıca Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipmanları değiştirilecek.

Çalışmalar sebebiyle 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek mahalleler şu şekilde sıralandı:

Bahçelievler’de; Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı).

Bağcılar’da; Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri.

Güngören’de; Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri.

Esenler’de ise Fatih Mahallesi’nin bir kısmı su kesintisinden etkilenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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