Muğla'da orman yangını: Çok büyük alan zarar gördü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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Yatağan’ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiinde saat 10.30 civarında başlayan yangın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine hızla müdahale edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi ile yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.