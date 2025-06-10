Muğla'da orman yangını: Çok büyük alan zarar gördü

Yatağan’ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiinde saat 10.30 civarında başlayan yangın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine hızla müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi ile yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.