İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı: 30 Ekim 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajlarda son yılların en düşük oranları gözleniyor. Bu oranlar çok sayıda İstanbulluyu korkutmakla beraber yetkilileri ve vatandaşları baraj doluluk oranlarını yakından takip ettiriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün barajlardaki su oranını duyurmaktadır. Peki, 30 Ekim 2023 günü barajlarda ne kadar su kaldı?

30 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %18,88 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

30 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 20,2

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,86

DARLIK BARAJI: % 30

ELMALI BARAJI: % 14,67

ISTRANCALAR BARAJI: % 23,93

KAZANDERE BARAJI: % 7,06

ÖMERLİ BARAJI: % 40,57

PABUÇDERE BARAJI: % 3,73

SAZLIDERE BARAJI: % 3,76

TERKOS BARAJI: % 8,62