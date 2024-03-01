İstanbul'un göbeğine adeta cephanelik kurmuşlar! Kaçak silah atölyesinde top mermisi ele geçirildi

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste silah imalatının yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda belirlenen adrese, dün 18.00 sularında baskın gerçekleşti. Kimliği ve adresi tespit edilen E.S.Ç. isimli şahıs adreste yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda suç unsuru içeren silah ev mühimmat ele geçirildi.

İSTANBUL'UN ORTASINDA TOP MERMİSİ BULUNDU

Polis ekipleri adreste yaptığı aramada, adeta cephanelikle karşılaştı. Ele geçirilenler arasında 3 adet top mermisi ise dikkat çekti. Adreste ele geçirilen silah ve mühimmatlar şu şekilde:

1 adet balistik yelek

1 adet ruhsatsız silah

2 adet parçalara ayrılmış ruhsatsız silah,

3 adet içerlerinde toplamda 54 adet fişek bulunan şarjör

3 adet top mermisi

1 adet hassas terazi

35 adet fişek

Silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ve envanterler

Polis ekipleri, top mermisinin bulunması üzerine bölgeye bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha ekipleri gerekli işlemleri yaptıktan sonra top mermilerini muhafaza altına aldı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık, yaralama, silah gibi suç kayıtları bulunan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet birimleri, konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.