İşten atılan 146 işçi, 146 gündür mücadele ediyor! CKD ve Ekrem Ataer, işçileri ziyaret etti

146 işçinin sendikal hak mücadelesinde, 146 gün geride kaldı. İstanbul Çatalca adliyesi önünde direnişi sürdüren işçileri Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Sanatçı Ekrem Ataer ziyaret etti. Emekçiler, işlerine geri dönmek için mücadeleyi sürdürmekte kararlı...

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Sendikalı oldukları için işten atılan 146 işçinin mücadelesinde 146 gün geride kaldı. Çatalca adliyesi önünde mücadele veren işçileri bugün Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve sanatçı Ekrem Ataer ziyaret etti.

CKD İstanbul Şubeleri Sözcüsü Tüzin Tüfekçi, "Bugünün ayrıca önemi var. 90’ı kadın 146 işçimiz 146 gündür direnişteler. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldular. Ücretlerini kanun ölçüsünde olmak istediler. Bundan sonrada istedikleri tek şey işlerine geri dönmek. Üretmek ve evlerine ekmek götürebilmek. Bu insanlar adalet sarayı önünde açlık grevindeler." dedi.

Polonez işçileri, sanatçı Ekrem Ataer ile hep bir ağızdan türküler söyledi. Mücadele azimleri perçinlendi.

Ekrem Ataer, "Çok doğru bir yoldasınız ve bu doğru yolda da biliniz ki yalnız değilsiniz. Mesele işçi sınıfı mücadelesi meselesinin dışında yeni bir cephe açılmıştır. O da milli ekonomiye sahip çıkan vatanseverler olarak buradasınız." dedi.

İşlerine geri dönebilmek için her yolu deneyen işçiler, Ankara’ya yürüyüp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istiyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikal mücadeleyi hükümetin gündemine taşımak için yoğun girişimlerde bulunuyor. Ulusal Kanal’ın ulaştığı bilgiye göre, Ankara’da Polonez işçilerin hakları için görüşmelerin hızlandığı belirtliyor.

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