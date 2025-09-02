İSTOÇ’ta büyük yangın! İş yerinden patlama sesleri yükseldi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı.

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ)’ta sabah saat 06.30 sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. Plastik malzeme satan dükkanda başladığı belirlenen yangın, elektrik aksamından kaynaklandığı ve kısa sürede bitişikteki dükkânlara sıçradığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yanındaki dükkânlar tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, toplamda 17 dükkanın zarar gördüğü bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklamada bulundu:
"Burada 7 bin 200 işyeri bulunuyor. Böyle büyük çapta bir yangında sadece 17 dükkanın zarar görmesiyle facia önlendi. Bazı iş yerlerinin cephesi, bazılarının içerisindeki ürünleri yanmış durumda. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."

