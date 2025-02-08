İtalyan Şefin oğlu pazarda bıçaklanmıştı! Acı haber geldi

İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yoğun bakımda tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İtalyan Şefin oğlu pazarda bıçaklanmıştı! Acı haber geldi
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Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erse de Minguzzi, alışveriş yapmak için bit pazarına yöneldi. Ancak kısa süre sonra, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan U.B. ise ağır yaralanan Minguzzi’yi tekmeledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. B.B.’nin bir, U.B.’nin ise iki ayrı sabıkasının olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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