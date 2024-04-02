İzinsiz yürümek isteyen DEM'lilere polis müdahalesi

İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık Van'a destek için yürümek istedi. Rojova Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kalabalığı uyaran polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kendi kontrollerinde yürümelerini istedi. Kalabalığın buna tepki vermesiyle bir anda ortalık savaş alanına döndü.

Kalabalığın polis barikatını aşmaya çalışmasıyla ortalık karıştı. Polise mukavemette bulunan kalabalık biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bölgeye gelen takviye kuvvet ile birlikte kalabalık polis çemberine alındı.