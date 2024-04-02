İzinsiz yürümek isteyen DEM'lilere polis müdahalesi

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl Seçil Kuruluna giderek süreç hakkında bilgi alan DEM Parti Eşbaşkanları Ayşe Bucak Serra Küçük ile Doğan Hatun ile DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi vatandaşlarla izinsiz yürümek isteyince polis müdahale etti.

İzinsiz yürümek isteyen DEM'lilere polis müdahalesi
Editör: Yağmur Biçen
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 İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık Van'a destek için yürümek istedi. Rojova Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kalabalığı uyaran polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kendi kontrollerinde yürümelerini istedi. Kalabalığın buna tepki vermesiyle bir anda ortalık savaş alanına döndü.

Kalabalığın polis barikatını aşmaya çalışmasıyla ortalık karıştı. Polise mukavemette bulunan kalabalık biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bölgeye gelen takviye kuvvet ile birlikte kalabalık polis çemberine alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Diyarbakır # diyarbakır # DEM Parti # polis
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