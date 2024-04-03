İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bazı illerde düzenlenen izinsiz yürüyüşler ve katılanlardan terör seviciliği yapanlardan 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Yaptığı paylaşımda:
"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;
Van'da 26
Hakkari Yüksekova'da 29
Hakkari Merkez'de 9
Siirt'te 4
Batman'da 5
Şırnak'ta 10
ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.