İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!

Bakan Yerlikaya bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Yaptığı paylaşımda:

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;

Van'da 26

Hakkari Yüksekova'da 29

Hakkari Merkez'de 9

Siirt'te 4

Batman'da 5

Şırnak'ta 10

ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.