İzmir yangınının nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangının neden çıktığı belli oldu. İzmir Yamanlar yangınını kaçak kazı yapanlar kayayı patlatmak isterken çıkardığı ortaya çıktı.

Yangın sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıktığı gün bölgeden aracıyla geçen bir kişinin ifadesine başvurdu.

Olay günü saat 21.45 gibi Yamanlar Mahallesi üst kısmından Karagöl'e seyir halindeyken gri renkli bir aracın kendisini selektör yaparak taciz edip hızlı şekilde geçtiği yönünde bilgi veren tanık, 10-15 dakika sonra bölgede yangın haberini aldığını anlattı.

Yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen alanda jeneratör, hilti, eldiven, plastik tabak gibi malzemelerin bulunması, yangının kaçak kazı esnasında meydana gelmiş olma ihtimalini kuvvetlendirdi.

Detaylı inceleme ve 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak", D.Y. ve A.S. de "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.