İzmir yanıyor! Urla’da alevler yükseliyor, bölge alarma geçti

Urla’daki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda hava aracı ve ekip sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir yanıyor! Urla’da alevler yükseliyor, bölge alarma geçti
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İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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