İzmir yanıyor! Urla’da alevler yükseliyor, bölge alarma geçti

İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.