İzmir'de DEAŞ operasyonu! Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İzmir’de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Bornova’da bir mağarada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri ve silah ele geçirildi.

İzmir'de DEAŞ operasyonu! Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde terör örgütü DEAŞ’in kullandığı bir mağaraya baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, mağara içerisine gizlenmiş halde silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabancı, otomatik av tüfekleri ve dijital materyaller bulundu.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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