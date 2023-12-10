İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu! 280 Düzensiz Göçmen Yakalandı 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. 280 düzensiz göçmen yakalandı. 7 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu! 280 Düzensiz Göçmen Yakalandı 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

İzmir'deki göçmen operasyonuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama geldi.

Karaburun, Foça, Bergama ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığı yapan 280 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmenlerin bölgeye götürülmesini ve yurt dışına çıkışını organize ettikleri suçlamasıyla yakalanan 7 kişi ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 otobüse de el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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