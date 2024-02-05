İzmir'de Ejderha Yılı kutlandı

İzmir’de Çin yeni yılı olan Ejderha yılı kutlandı. Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çin'in yeni yılı kapsamında yapılan kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Çin’in 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre bu sene Ejderha yılı. İzmir’de yeni yıl kutlamalarıyla beraber Çinli İş Adamları Derneği Açılışı da yapıldı



Etkinliğe katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, 2023 yılını değerlendirdi.



Şaobin, Türkiye Ve Çin arasındaki stratejik diyaloğun arttırılması gerektiğini belirtti.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını ifade eden Liu, Türk İş Adamlarına vize konusunda daha çok kolaylıklar sağlayacağız” dedi.



Etkinliğe katılan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da Ejderha Yılının dünya için iyi bir yıl olmasını diledi.



