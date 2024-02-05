İzmir'de Ejderha Yılı kutlandı
Çin'in Ejderha Yılı İzmir'de kutladı. İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nmin etkinliğine Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de katıldı. Büyükelçi dünyanın önemli bir değişim içerisinde olduğunu, bu ortamda Türkiye ve Çin’in karşılıklı stratejik diyaloğunu artırması gerektiğini belirtti.
İzmir’de Çin yeni yılı olan Ejderha yılı kutlandı. Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çin'in yeni yılı kapsamında yapılan kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Çin’in 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre bu sene Ejderha yılı. İzmir’de yeni yıl kutlamalarıyla beraber Çinli İş Adamları Derneği Açılışı da yapıldı
Etkinliğe katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, 2023 yılını değerlendirdi.
Şaobin, Türkiye Ve Çin arasındaki stratejik diyaloğun arttırılması gerektiğini belirtti.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını ifade eden Liu, Türk İş Adamlarına vize konusunda daha çok kolaylıklar sağlayacağız” dedi.
Etkinliğe katılan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da Ejderha Yılının dünya için iyi bir yıl olmasını diledi.