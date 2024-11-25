İzmir'de fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, İsabeyli Mahallesi'nde plastik kasa üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle başka bir yere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.

Çağlar, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Bu arada, Selçuk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00'de başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok." bilgisine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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