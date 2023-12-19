İzmir'de FETÖ Operasyonu! 10 Kişi Yakalandı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı