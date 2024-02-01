İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişi gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 23'ü yakalandı. 4 şüphelinin ise operasyon tarihinden önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ'ye karşı gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ ile ilgili soruşturma düzenledi.

Soruşturma kapsamında, "gaybubet" evlerinde kalanlar ile haklarında örgüt üyesi olduklarına dair delil bulunan toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, paylaşım içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve Bank Asya'da işlem bilgileri olduğu öne sürüldü.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin ise operasyon tarihinden önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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