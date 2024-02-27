İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti! 22 yaşındaki Nebi Özdemir hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, O.G. isimli genç, Nebi Özdemir ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 19 yaşındaki O.G., Nebi Özdemir'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan O.G., kısa sürede yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. O.G.'nin yakalandığında, cinayet silahı olan bıçağın da yanında olduğu belirtildi. Genç, cinayet silahıyla beraber, polis tarafından gözaltına alındı.