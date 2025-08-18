İzmir'de İZBAN seferleri durdu: Eylem nedeniyle tüm trenler iptal

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin de eyleme katıldığı belirtilirken, tren trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle seferlerin tamamen durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı.