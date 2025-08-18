İzmir'de İZBAN seferleri durdu: Eylem nedeniyle tüm trenler iptal

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), kamu çalışanlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle tüm tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir'de İZBAN seferleri durdu: Eylem nedeniyle tüm trenler iptal
Yayınlanma: Güncellenme:

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin de eyleme katıldığı belirtilirken, tren trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle seferlerin tamamen durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 18 Ağustos 2025 akaryakıt fiyat listesiBenzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 18 Ağustos 2025 akaryakıt fiyat listesiEkonomi
Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Durumu kritikEski Fenerbahçe başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Durumu kritikSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izban izmir
Günün Manşetleri
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
Çok Okunanlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
18 Ağustos'a damga vuran olaylar 18 Ağustos'a damga vuran olaylar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi