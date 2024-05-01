İzmir'de kaçak yapılar yıkıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de ilçe belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılar için harekete geçti. Kaçak binalar yıkıldı.

Çiftlik Mahallesi'nde Altınkum Pırlanta Sitesi'ne yakın bölgeye kurulu yapıları Çeşme Belediyesi ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce yazılı olarak uyardığı yapılar için yıkım ekipleriyle geldi.

Özel arazi içinde yer alan “Tiny House”lar kaldırılırken, ahşap teras, müştemilat, sundurma ve betonarme su deposunu belediye ekipleri yıkıldı.

Bölgede kaçak yapılaşmanın tekrarlanmaması için ilçe belediyesinin kontrollerine devam edeceği duyuruldu.