İzmir’de kan donduran cinayet planı: Kocasını kızının nişanlısına öldürtmüş

Süleyman Budak'ın İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülmesine ilişkin, kızlarının nişanlısı Adem Güçer'e cinayeti işlettiği iddia edilen eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar maktul Budak’ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer, Doğan Karakuş ve Sinan Hazar ile tutuksuz sanık İslam Güçer katılım sağladı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

CİNAYET SANIĞI NİŞANLIDAN 'ŞİFRE' İNKARI VE KÜFÜR İDDİASI

Çiftin kızlarının nişanlısı olan tutuklu sanık Adem Güçer, emniyette verdiği ifadelere katılmadığını, savcılıktaki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi. Maktul Budak ile karşılaştıktan sonra onun kendisine ağır küfürler ettiğini öne süren Güçer, maktulün aracın içerisinde bir hamle yapması üzerine kendisinin de yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

Güçer'e, Budak'ı öldürdükten sonra maktulün karısına attığı "fayansı değiştirdim" yönündeki mesaj da soruldu. Emniyetteki ifadesinde bu mesajın bir "şifre" olarak kullanıldığını aktaran Güçer, yargılama esnasında ise bunu reddetti. Güçer, "Maktul benden kardeşini öldürenleri öldürmemi istemişti. Ben de onu öldürmediğim için aramız son zamanlarda kötüydü." dedi.

Maktulün karısı Ayşe Budak ise kocasını sevdiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Sinan Hazar da, Güçer'in silahı köy evinde tutmak amacıyla aldığını kendisine söylediğini belirtti. Diğer sanıklar da kendilerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını ifade ettiler.

Maktulün ablası olan müşteki Müzeyyen Akgün ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

1 TAHLİYE, 3 KİŞİ İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İslam Güçer'in adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti. Tutuklu sanıklardan Sinan Hazar'ın tahliyesine karar veren heyet, diğer tutuklu 3 sanığın ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Şubat 2025'te yaşanan olayla ilgili hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü iddia edilen eşi Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis istenmişti.

Çiftin kızlarının nişanlısı Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Doğan Karakuş hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla; Sinan Hazar için "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla; Güçer'in kardeşi İslam Güçer hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.