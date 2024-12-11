İzmir'de korkunç olay! Su kuyusuna düşen kadın öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Evinin bahçesindeki su kuyusun düşen 81 yaşındaki Fatma Ballı hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de korkunç olay! Su kuyusuna düşen kadın öldü
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın gerçekleştiği adres, Bademli Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Fatma Ballı, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.

Fatma Ballı'nın yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kuyudan çıkarılan 81 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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