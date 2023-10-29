İzmir'de Ortaokul Öğrencilerinden Büyük Alkış Alan Koreografi! Tören Coşkuyla devam Ediyor

İzmir'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 29 Ekim kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar kapsamında ortaokul öğrencilerinin yaptığı koreografi büyük takdir gördü.

İzmir'de Ortaokul Öğrencilerinden Büyük Alkış Alan Koreografi! Tören Coşkuyla devam Ediyor

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunun öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle oluşturduğu koreografiyle büyük alkış aldı.


İzmir Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunda, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle unutulmaz bir tören düzenlendi. Öğrenci ve ailelerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikler, okul bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile devam etti.

İzmir'de Ortaokul Öğrencilerinden Büyük Alkış Alan Koreografi! Tören Coşkuyla devam Ediyor - Resim : 1

Ardından öğrenciler; zeybek, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi. Öğrencilerin oluşturduğu “100. Yıl” koreografi ise büyük alkış aldı. 29 Ekim coşkusunun dolu dolu yaşandığı program; aileler, öğrenciler ve öğretmenlerin hep birlikte seslendirdiği İzmir Marşı ile son buldu.

Bitlis'te 29 Ekim Coşkusu! Spor ve Sanat Programları ile Cumhuriyetin 100. Yılını KutladılarBitlis'te 29 Ekim Coşkusu! Spor ve Sanat Programları ile Cumhuriyetin 100. Yılını KutladılarYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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