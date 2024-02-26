İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, H.P. (50) idaresindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Elçi, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü.

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