Polisten kaçarken ölüme yakalandılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisten kaçan bir araç kaza yaptı. Kazanın ardından aracın içinde olan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtakilerden birinin vurularak öldürüldüğünden şüphe ediliyor.

Polisten kaçarken ölüme yakalandılar
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İzmir'de polisten kaçan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 17 yaşındaki kızın silahla tehdit edilerek bindirildiği iddiasıyla polis tarafından takibe alınan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCE KAÇIRILDI ARDINDAN KOVALAMACADA ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, polise, Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö'nün (17) silahla tehdit edilerek 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirildiği ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine, polisin A.Ş'nin (22) kullandığı aracı takibe almasıyla kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında, İzmir - Çeşme Otoyolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede A.Ş. ve G.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU

Sürücü A.Ş'nin seyir halindeyken silahla kendisini vurması sonucu kontrolünden çıkan aracın kaza yaptığı ileri sürüldü.


Muhabir : Haydar Toprakçı

Yayınlayan : Cemal Coşkun

Kaynak: Anadolu Ajansı

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