Polisten kaçarken ölüme yakalandılar
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisten kaçan bir araç kaza yaptı. Kazanın ardından aracın içinde olan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtakilerden birinin vurularak öldürüldüğünden şüphe ediliyor.
İzmir'de polisten kaçan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 17 yaşındaki kızın silahla tehdit edilerek bindirildiği iddiasıyla polis tarafından takibe alınan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ÖNCE KAÇIRILDI ARDINDAN KOVALAMACADA ÖLDÜ
Alınan bilgiye göre, polise, Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö'nün (17) silahla tehdit edilerek 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirildiği ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine, polisin A.Ş'nin (22) kullandığı aracı takibe almasıyla kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında, İzmir - Çeşme Otoyolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede A.Ş. ve G.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU
Sürücü A.Ş'nin seyir halindeyken silahla kendisini vurması sonucu kontrolünden çıkan aracın kaza yaptığı ileri sürüldü.
Muhabir : Haydar Toprakçı
Yayınlayan : Cemal Coşkun
Kaynak: Anadolu AjansıTutuklanmadan önce televizyona çıkmış Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü THY'den bilet kararı Orman yakana 10 yıl hapis