İzmir'de suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı
İzmir'de tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İzmir'de dün, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlatmıştı.
Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı