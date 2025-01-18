İzmir'de suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı

İzmir'de tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

İzmir'de dün, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar varHatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir suç örgütü operasyon
Günün Manşetleri
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları
Ataşehir'de otel yangını
İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı
Çok Okunanlar
Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları 23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları