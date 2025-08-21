İzmir’de sular daha sık kesilecek! 22 Ağustos’tan itibaren yeni dönem başlıyor!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde kuraklık nedeniyle sürdürülen planlı su kesintilerine ilişkin yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. 22 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, 5 günde bir uygulanan kesintilerin 3 günde bir yapılacağı duyuruldu.

KESİNTİLER HER GECE 23.00-05.00 SAATLERİNDE

İZSU’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni plan kapsamında 3 ayrı bölge tanımlandığı ve her gün saat 23.00 ile 05.00 arasında bir bölgede su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Daha önceki uygulamada yer almayan Menemen ilçesinin bazı mahallelerinin de yeni kesinti planına dahil edildiği açıklandı. Kesintilerin bölge ve mahalle bazında detaylarına izsu.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

PLAN 31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kentteki su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle başlatılan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos 2025 tarihine kadar süreceğini bildirmişti. Bu kapsamda kentteki günlük su tüketimi ve mevcut su rezervleri dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kuraklık krizinin etkilerini en aza indirmek için süreci sürekli olarak izliyor. Yetkililer, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmalarını ve gerekli duyuruları yakından takip etmelerini istiyor.